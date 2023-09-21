台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，由於先前五度升息，已讓國內利率水準來到近15年新高，所幸政府祭出青年安心成家貸款加碼補助，讓下半年房市在平均地權新制和大選等干擾下，交易有復甦跡象。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡表示，利率走勢深度影響買方購屋意願，觀察2022年3月以來5次升息，每次升息造成下個月買賣移轉棟數緊縮，這次不升息也讓房貸族稍微放寬心，另一方面，新青安貸提供1.775%破盤價利率，首購進場意願高，造成8月份八大行庫新增房貸走揚，政府為避免不動產市場再度熱絡，今年房市管制應該不會鬆綁。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨則認為，本次央行不升息應與台灣通膨率已降到2%以下水準，加上全年經濟成長率可能會下調有關，不動產市場表現應非其主要考量。不過從央行這次也並未對房市管控政策鬆手，顯見在央行眼中，房市正在「留校察看」期，加上今日行政院會議通過囤房稅等重大政策，在打房正規軍中，央行將回到板凳位置，讓相關部會透過政策工具進行打房。

從2000年以來，央行總共升息26次、降息27次，最近一波升息潮是2022年3月開始，央行理監事會連續5季都決議升息，2022年3月一次升1碼，當年3月份全國買賣移轉棟數還超過3萬棟，下一個月下跌到2.8萬多棟，買賣移轉棟數月減13.4%，買方擔憂貸款壓力增加，購屋意願走低，造成交易量減少，到2022年12月年底有交屋量挹注，單月移轉超過2.6萬棟，但當月央行宣布再升半碼，隔月恰逢春節為市場淡季，買賣移轉月跌61.8%，2023年1月僅剩1萬6657棟。

郎美囡指出，市場交易量反應出央行升息壓制的效果相當明顯，在不確定央行是否停止升息前，買方憂心購屋申貸後，即面臨連番升息的貸款壓力，因此選擇觀望，不過今年第二季開始停止升息，平均地權條例子法也已啟動2個多月，內政部又推出新青安貸款專案促進買氣回籠，房市略有回暖跡象，但政府健全房市、打擊炒房的主軸不變，之後還有囤房稅整頓投資性購屋，市場主力買盤將以自用、置產為主。