楊金龍表示，近期部分央行仍持續升息，惟部分央行為檢視此波升息循環對經濟活動與通膨的累積影響效果，已暫停升息步伐。由於主要經濟體通膨壓力仍高，高利率將可能維持一段時間，預期今年全球經貿成長力道仍緩。
展望未來，楊金龍表示，主要央行維持高利率之持續期間、全球金融情勢緊縮幅度、中國大陸經濟復甦步調、地緣政治風險與氣候變遷，均是影響全球經濟金融前景的不確定性因素。
央行今舉行3Q理事人會，央行總裁楊金龍表示，此次貨幣政策維持不變，但仍要留意通膨動向，所以是一個較為「緊縮」的貨幣政策，這樣緊縮的貨幣政策會維持比較長的一段時間。全球化的改變以及氣侯變遷等因素，都不利於通膨穩定。
楊金龍表示，近期部分央行仍持續升息，惟部分央行為檢視此波升息循環對經濟活動與通膨的累積影響效果，已暫停升息步伐。由於主要經濟體通膨壓力仍高，高利率將可能維持一段時間，預期今年全球經貿成長力道仍緩。
展望未來，楊金龍表示，主要央行維持高利率之持續期間、全球金融情勢緊縮幅度、中國大陸經濟復甦步調、地緣政治風險與氣候變遷，均是影響全球經濟金融前景的不確定性因素。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。