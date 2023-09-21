詠昇電子主要產品為訊號傳接器及訊號傳輸線，以及PCBA組裝，是國內首家跨足PCBA產品滿足客戶一次購足需求連接器廠，公司考量自身營運規模，選擇以少量多樣利基型產品市場為主要銷售重心，近兩年更攜手相識20年、深耕南美洲國家的合作夥伴爭取政府標案，以及民生用品的訂單，今年順利拿下南美洲國家選舉設備機台標案線束大單，成為推升今年營運高成長的主要動能。

受惠於選舉設備機台出貨放量，詠昇第2季稅後盈餘為2613萬元，年增1.04倍，單季每股盈餘為0.76元，累計上半年稅後盈餘為2512萬元，年增1.24倍，每股盈餘為0.73元，累計前8月合併營收為5.54億元，年減1.45%。

黃金錫表示，第一批選舉設備機台線束預計10月出完，明年預期還有一批標案，除選舉設備機台外，近期也接獲外送平台刷卡機充電器訂單，預計今年第4季開始出貨，今年南美國家營收貢獻約1.3億元到1.5億元，佔營收比重約20%，預估明年來自南美地區營收與今年差不多。

除南美國家標案陸續到手，在泛歐洲地區方面，詠昇近期也拿下西門子智慧電表新訂單，主要是出貨歐洲與大陸，預計第4季開始出貨，公司亦拿下工業客戶轉換成Type C連接器訂單，為公司營運增添新動能。

隨著智慧電表及外送刷卡機開始出貨，黃金錫表示，今年第4季會比去年同期好，由於原物料價格下滑，且工廠管理效益顯現，今年毛利率可望站穩20%。

展望明年，黃金錫表示，從客戶端來看，各產業在今年第4季庫存消化差不多，明年在新產品出貨挹注下會比今年好，希望每股盈餘能挑戰106年水準。