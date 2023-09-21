澳洲中間偏左的工黨政府今天表示，政府將成立一個獨立小組，調查2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情的防疫政策，以因應未來的公衛危機。

路透社報導，澳洲在疫情期間祭出關閉國界和封鎖城市等防疫措施，有助於澳洲染疫和死亡人數遠低於美國和英國等其他已開發國家。

澳洲政府後來在大多數人口都接種疫苗後，2022年初改採和COVID-19病毒共存的政策。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）告訴媒體，政府將成立一個3人調查小組，成員有流行病學家、公共服務專家和經濟學家。

艾班尼斯說：「放眼未來，我們現在必須檢討哪些做對，哪些可以做得更好。因為公衛專家和科學家告訴我們，這次疫情不可能是最後一次。」

艾班尼斯表示，這項調查出於國家利益考量，但在疫情正熾期間執政的反對派聯盟表示，希望調查不會成為「獵巫」行動。

反對派也批評艾班尼斯政府的調查未納入州政府層級的防疫封控措施，像是維多利亞州的墨爾本在疫情期間封城262天，成為全球封城最久的城市。

在野黨黨魁達頓（Peter Dutton）告訴媒體：「我們若不從疫情期間各級政府發生的事件汲取教訓，無論好、壞，若不瞭解前次疫情發生的事件，我們要如何面對下次疫情。」