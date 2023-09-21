大陸女星趙露思近年來以作品《偷偷藏不住》、《星漢燦爛·月升滄海》等作品走紅，人氣不俗，也獲得多個戲約及廣告代言。近日，趙露思飛往米蘭參與時裝周活動，過程中也巧遇粉絲，還親切地答應合照要求，作風十分親民，讓網友大讚。

女星趙露思出道多年，又有著「甜寵系女神」的別稱，在多部作品中展現甜美、可愛形象的她，擁有不少粉絲支持。近日，她受邀飛往米蘭參與時裝周活動，在活動間隙，以休閒風穿搭在街上閒晃時，也在現場偶遇不少粉絲，同時還留下多張親切合影的照片。

從相關畫面中可見，趙露思看似僅略施粉黛，與偶遇的粉絲親暱的貼臉合照，白皙的臉蛋、近乎零瑕疵的顏值，以及身穿中空裝洩纖細螞蟻腰的好身材，讓網友大讚，紛紛留言表示：「拍了好幾張，連影片都有不少，看得我好生忌妒」、「這麼素的顏還這麼美，果然是我的女神」、「太好玩了，可移動式打卡景點趙露思。」

此外，微博上也流傳多張趙露思在米蘭轉換成工作模式後所拍的照片，其中可見到她身穿黑色連身長裙，服飾緊身的剪裁設計，讓她凹凸有致的身材在鏡頭前大方曝光，而臉上戴著完整妝容的她，更被形容是「明豔風女子」，在陸網上掀起一波熱議。