一名錫克教分離主義者6月在加拿大遭槍殺身亡，加拿大總理杜魯道18日指控印度政府恐涉此案導致兩國齟齬互逐外交官，加拿大建議公民在印度旅遊保持警覺，印度建議公民勿赴加拿大部分地區旅行。外交戰火現已延燒到簽證，印度在加拿大受理簽證申請的機構突以「營運因素」為由宣布，當地時間周四（21日）起暫停簽證服務。

綜合路透社、印度媒體《印度商業線報》（The Hindu Business Line）21日報導，在加拿大的印度簽證服務業者BLS在官網公告：「基於營運因素，2023年9月21日起暫停印度簽證服務，直到另行公告為止。」這則公告顯示為來自印度外交使團的重要通知。印度外交部發言人並未回應。 《印度斯坦時報》（Hindustan Times）引述不具名官員證實已停止向加拿大人核發簽證，但未詳細說明。

印度暫停對加拿大人發放簽證，媒體大幅報導。

印度停發簽證消息傳出後，地位如同大使館的加拿大駐印度「高級官員公署」隨即宣布要暫時「調整」駐處人員，聲稱部分外交人員已在社群媒體平台接獲威脅。

印度、加拿大雙重國籍的錫克教領袖尼賈爾（Hardeep Singh Nijjar），今年6月在卑詩省溫哥華附近一處錫克教寺廟外。加拿大是印度旁遮普省以外錫克教徒人數最多的地區。尼賈爾主張錫克族人應建立哈利斯坦國（Khalistan），並把旁遮普省部分區域列入國土。印度政府將他列為恐怖份子多年。

杜魯道（Justin Trudeau）周一（18日）在加拿大國會指控印度政府於加拿大領土殺害尼賈爾，誓言追查此案。他上周末赴印度出席G20峰會時已向印度總理莫迪（Narendra Modi）提及此事，G20峰會過後兩國貿易談判突然喊停。加拿大18日宣布驅逐印度高階外交官，此人是印度在加國的情報頭子。

Due to operation reasons, with immediate effect i.e. 21 September 2023, Indian visa services in #Canada have been suspended till further notice: BLS International pic.twitter.com/PH5hVQCgfB — The Times Of India (@timesofindia) September 21, 2023

印度外交部19日怒斥加國指控「荒唐」並驅逐加拿大主掌情報的高階外交官，更指加拿大庇護恐怖分子與錫克教「哈利斯坦分離運動」支持者。加拿大20日駁斥此一指控，強調加拿大是安全國度。

印度政府20日建議在加拿大境內的公民、學生外出旅行時務必提高警覺，「有鑑於加拿大的反印度活動、受政治力縱容的仇恨犯罪與暴力日益增加，所有在加拿大、考慮赴加拿大的印度公民均應格外警惕，近來這些威脅尤其針對印度外交人員與印度社群之中不贊同反印度議題的人士」。

分析家認為，印、加互逐外交官，已讓兩國外交關係觸及最低點。加拿大是印度第17大外資，2000年以來已投入逾36億美元。2018年至今，印度一直是加拿大國際學生來源最多的國家，2022年增幅47%、近32萬人，佔全體國際學生4成。兩國全面經濟夥伴關係協定（CEPA）可讓雙向貿易增加65億美元之多，預估2035年為加拿大GDP帶來38億至59億美元收益。