營養師建議民眾，烤肉時優先選擇蔬菜食材，並選用豆干、瘦肉、去皮雞肉、魚肉、帶殼海鮮等低脂食材。（衛福部南投醫院提供／楊靜茹南投傳真）

中秋烤肉聚會因新冠本土疫情爆發而暫停2、3年，如今疫情趨緩，許多人在周末連烤3天，大啖烤肉配啤酒，殊不知享用美食時，也吃進過多的熱量、油脂及鹽份，因此南投醫院營養師提醒，烤肉食材應選低脂、低鹽的原型食物，適量享用，避免身體負擔。

衛福部南投醫院營養師陳佳祺提醒，民眾疫後大解放，近期家將戶戶都舉行中秋烤肉趴，民眾想要滿足味蕾，又要兼顧健康，只要把握「多蔬菜、少高油、注意鈉含量、適度烤炙及適量」等原則，就能安心享受美食。

陳佳祺建議，優先選擇蔬菜食材，如玉米筍、甜椒、香菇、筊白筍、絲瓜等，補充膳食纖維、類黃酮與多酚化合物等植化素；避免五花肉、雞皮、培根、香腸、熱狗、內臟等高油脂食物，因為高油脂食物不僅熱量高，滴入炭火中會產生多環芳香烴化合物(PAHs)，具致癌風險，可選用豆干、瘦肉、去皮雞肉、魚肉、帶殼海鮮等低脂食材。

「高鈉醃製品，要注意食用量，控制食物燒烤時間。」陳佳祺提醒，食物盡量切薄，讓食物燒烤時間縮短，避免食物因長時間高溫炭燒烤焦或吸收過多的燻煙，適量享用食材，避免攝取過量的熱量、油脂及鹽份，才不會造成身體負擔。