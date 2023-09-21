女星謝忻擁有英國金匠學院音樂碩士學歷，回台後當任音樂老師，偶然參加《我猜我猜我猜猜猜》的音樂系美女單元獲得冠軍，被恩師黃義雄相中踏入演藝圈，因和歌手任家萱外型相似曾有小Selina的稱號，2018年與胡瓜主持《綜藝大集合》榮獲第53屆金鐘獎綜藝節目主持人獎；近日謝忻飛德國旅遊，卻忍不住抱怨前經紀人。

近日前往歐洲旅行的謝忻不時透過社群分享當地美景，不料20日她突發文提起前經紀人：「我在出國前把所有該做的工作都做好，然後心裡想我可以快快樂樂地出國玩了，結果人在法蘭克福的我依舊在跟前經紀人吵架！」至於兩人爭吵的原因，謝忻無奈道「就是老樣子囉，連最基本的尊重和有排程都沒有辦法搞定到底當什麼經紀人？太糟糕，太可怕！我直接把他封鎖了」。

謝忻表示出國後和前經紀人吵架。（圖／翻攝xiexin1127 Instagram）

今年8月謝忻宣布與經紀人結束合作關係，「在與現在的經紀人促膝長談之後，友好地終止了雙方這兩年多來的專屬合作。在演藝圈打滾了十幾年，這也是第一次，我將失去了經紀人的協助，and I’m now on my own.」她表示長年簽在大型經紀公司下，似乎什麼都不用怕，經紀公司會安排她在自家製作的節目，有固定的主持工作和穩定收入，有靠山有保護傘，後來和獨立經紀人合作，每個工作都由經紀人去談，後來她開始學習處理記帳等事宜，並主動尋求廠商合作機會，謝忻坦言想跳出舒適圈，「從現在開始努力為自己而活。可能有些孤單，有時會很無助，但至少很自在，要有很大的勇氣，但我的勇氣很多。」