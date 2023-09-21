作家李昂近日搭乘捷運時，因身體不適詢問年輕人能否讓出博愛座遭拒，事後李昂分享經歷並點名台北市長蔣萬安，「我希望你給我們一個博愛座的使用方式」，消息曝光後引發熱議。李昂今（21）日在臉書透露，自己在17時許到醫院掛急診。

李昂在個人臉書貼出醫院照片，表示「從昨天晚上就很不舒服，忍到現在，來看急診！」，並指出自己本來就有心血管疾病，以前的摔傷最近又開始疼痛，所以才會前往醫院掛號；李昂提到，「不想再有回應」，僅公開喊話要大家切記，人總有一天有生病的時候，是人都不例外。