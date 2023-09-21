中秋節連假3天，台南市鬧區海邊再成煙火燃放熱點，為避免再發生2020年煙火誤燒漁筏事件，台南市漁港及近海管理所與消防、警政、海巡跨單位成立聯合巡察小組，若發現在港區內放煙火或兜售爆竹，都將依照漁港法18條開罰3萬至15萬罰鍰。

台南市安平漁港區2020年中秋連假期間發生民眾在碼頭內烤肉且燃放煙火，竟釀火燒漁筏事件。漁業署去年11月公告嚴禁港區露營、野炊、燃火、施放信號彈或爆竹煙火，依據漁港法18條，若違反第1項「危害安全及妨礙船舶航行行為」規定，最高將罰10萬至50萬元。

台南市黃金海岸、觀夕平台是每逢中秋節民眾施放煙火的熱點，常有兜售煙火爆竹的「小蜜蜂」在附近提供民眾「火力」，每年中秋期間，都會有許多民眾聚集觀賞炫麗煙火，附近居民卻不堪其擾，警方妨害安寧通報徹夜不停，容易擦槍走火成為煙火「尬場」的失控場面。

台南市跨單位組聯合巡查小組，公告自29日起一連3天，每日下午4時起至隔日凌晨4時展開巡查管制，禁止民眾進入漁港區燃放爆竹。違反漁港法18條第5項規定「其他經主管機關依法公告禁止之行為」者，將開罰3萬至15萬不等罰鍰。

安平漁港內設有32格遊艇泊位，每艘遊艇造價不斐，安平漁港在中秋節期間將設管制區，封閉安港路以南路段車輛通行，安港路與城平路碼頭禁止車輛進入。

台南市漁港及近海管理所表示，若發現民眾以汽機車載運爆竹煙火至安港路兜售，未經漁業署核准販賣及設攤者，依漁港法核處最高15萬元以下罰鍰。