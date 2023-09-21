統一時代百貨的ESTEE LAUDER雅詩蘭黛 小棕奇肌安瓶修護組，價值5887元，特價2925元。（統一時代百貨提供／朱世凱台北傳真）

漢神巨蛋引進南部獨家櫃位「CASETiFY STUDiO」，9月下旬將登場。（漢神巨蛋提供／朱世凱台北傳真）

漢神巨蛋周年慶聯名ROBINMAY推會員來店禮，包括旅行提袋等實用好物。（漢神巨蛋提供／朱世凱台北傳真）

大葉高島屋即日起周周提供獨家滿額來店禮，29日累積滿8千元贈獨家「大葉高島屋3D紙雕便條紙」。（大葉高島屋提供／朱世凱台北傳真）

百貨周年慶陸續開跑，瞄準疫後報復性消費潮，業者卯足全力備貨，觀察旅遊風氣盛行加上換季，化妝品、首飾、服飾買氣熱，現有美妝、精品滿額送抵用券等優惠，相關業績有望攀升至少2成；加上萌趣限量卡友禮、抽歐洲旅遊等好康，整體業績有望比去年增長至少20％到30％。

統一時代百貨台北店「超強周年慶」昨（21日）展開，開店前門口就湧現大批排隊人潮，首日全館業績成長3成、人潮成長2成，高檻35萬及60萬的尊榮滿額贈也搶兌秒殺。10月4日前化妝品滿2000送300、全館指定櫃位3000送400、家電區滿3000送300等，化妝品特惠組包括雅詩蘭黛新品小棕奇肌安瓶組，下殺5折特價2925元；家電類的飛利浦奈米級空氣清淨機（Nala＋Mars）加贈奈米級濾網，原價4萬4980元，特價21980元，等同48折，台北店今年也推《怪獸電力公司》卡友禮，24日前滿額並扣會員點數可換「怪可愛的暖手枕」。

漢神巨蛋周年慶於10月12日至11月7日開打，除化妝品滿3千送3百，首四日刷漢神巨蛋聯名卡全館滿1萬送5百，還有家庭用品滿1萬送1千再限量加送2百元餐飲券、精品滿2萬送1千等；此外，下載漢神App消費滿2千可抽價值約70萬元的瑞士14日遊行程及全台飯店住宿券。業者同時與平價精品品牌ROBINMAY聯名推限量來店禮，包括旅行提袋、旅行頸枕等；不少南部獨家品牌如時尚配件店CASETiFY STUDiO、鰻魚飯專賣店うなぎ四代目菊かわ等也將陸續在此開幕。

大葉高島屋今（22日）起除了推化妝品周慶預購，24日前亦有流行女裝服飾特賣會，GERRY WEBER、山崎隆史等全面2折起，迪生名品3折起，10月4日前APP會員單筆滿2000元可參加《您消費我請客•回饋饗樂百分百》拉霸活動，最大獎為不限餐期的旭集禮賓餐券，率先替周年慶預熱。