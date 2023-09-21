71歲知名作家李昂日前搭台北捷運沒有被讓座，更點名其中2人態度糟糕「朝她翻白眼」，讓她氣得在臉書發文點名台北市長蔣萬安，掀起各界和網友熱議。對此，網紅曾博恩今（21）日在臉書對博愛座一事表達看法，認為廢除可能有些無情，提出拉高博愛座比例，有機會成皆大歡喜的結果。

連日博愛座爭議炎上，偶爾會對時事表達見解的博恩也跳出來發表看法，他提到當初設立博愛座的用意，「為了保障弱勢族群的權益」，如今有很多人認為可以廢除博愛座解決問題，但他則形容這個狀況「有些無情」，即便立意良好。

不過，博恩也熱心想出1個方法，建議相關單位直接拉高博愛座的比例，把現行的不得低於總座位15%，改成不得低於總座位100%，不僅不用廢除，又有核心精神，實屬皆大歡喜。底下網友一看秒懂，贊同地說，「100%博愛座就是普通座位了，老人來都讓座」、「全車都是博愛座，笑死」、「要博愛就大家一起博愛」。

其實自李昂昨（20）日在臉書抱怨搭乘台北捷運，請坐在博愛座的年輕人讓座但沒人願意，讓她氣得要蔣萬安明訂博愛座使用方式，這也立刻引起討論；網友也都有各種看法，有人認為年輕人就該讓座給長者，也有人覺得年輕人不舒服不需要讓，或是指出博愛做的設立根本造成情緒勒索。