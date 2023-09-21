晶圓代工龍頭台積電布局海外，2021年開始動工的美國亞利桑那廠面臨專業人才不足的挑戰，建廠進度落後，但2022年4月動工的日本熊本廠即將完工。負責該工廠營運的台積電子公司JASM社長堀田祐一近日公開表示，熊本廠的建廠進度已經超過95%。

據《熊本縣民電視台》報導，日本應用物理學會近日首度在熊本舉行學術講座，除了JASM社長堀田祐一到場，日本官民合作成立的半導體公司Rapidus社長小池淳義也前來發表演說。

堀田祐一19日發表演說時表示，位於熊本縣菊陽町的工廠建設進度已經超過95%，而隨著越來越多半導體製造商在菊陽町聚集，服務、材料與物流等相關企業也前進該區，他看好在加乘效果下，能夠提升當地的整體實力。

台積電6月雖首度透露，評估中的「日本二廠」可能仍會蓋在熊本縣，但之後未曾說明具體地點。日本經濟產業省官員受訪時透露，日方也在和台積電洽談，希望在政府支援的前提下，台積電能夠加強在日本的投資。

熊本縣的一位代表也希望能以熊本一廠的成功經驗，吸引台積電再度選擇熊本設廠。