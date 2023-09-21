近期原民被誘騙赴東南亞打工，遭控制人身自由及詐騙事件頻傳，台中市政府警察局結合原住民族事務委員會，日前於梨山賓館舉行「和平地區發展座談會」落實犯罪預防宣導，市長盧秀燕也親臨參與，提醒原民務必提高警覺，勿落入詐騙集團的陷阱，另講解各種詐騙行為，可能涉及的刑事責任。

警方指出，「假投資」為當前發生件數最多之詐騙手法，聽到「保證獲利、穩賺不賠、高報酬率」等關鍵字，可能就是詐騙，一定要提高警覺，尤其國人赴柬埔寨、泰國等國家工作人數與日俱增，避免遭受犯罪集團誘騙赴海外從事違法工作，危及人身自由及安全。

現場除播放防詐騙宣導影片外，另透過立體積木拼圖、電流急急棒、仿真毒品教具等宣導道具與和平區居民以遊戲互動方式，加深民眾防詐、反毒觀念印象，針對「假投資」、「假網拍」、「解除分期付款詐騙」等詐騙手法及「新興毒品包裝態樣」等主題實施宣導。

台中市政府警察局表示，民眾接獲可疑來電應謹記「一聽、二掛、三查證」防詐原則，切勿接到不明來電，就依電話指示操作ATM，避免落入詐騙集團及毒販圈套；民眾想了解犯罪預防宣導訊息可加入台中市政府警察局臉書粉絲團，即可隨時接收最新資訊。

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