有別於首場開賽11分鐘連續2次被攻破球門而吞下敗仗，中華男足今日上半場緊守城池，下半場開賽沒多久，第47分鐘由林偉傑在禁區內短傳給中場大將秦文彥起腳成功破門，攻入我國男足睽違57年的亞運進球荒，幫助中華隊首開紀錄，最終1比0擊敗印尼，贏得自1958年以來、相隔65年來首勝。

中華男足自從1958年東京亞運金牌戰落敗後不但一勝難求，更是一球難進，本屆杭州亞運會小組賽首戰又以0比2不敵北韓。

1敗在身的中華隊今日與握有1勝的印尼交手，有著非勝不可的壓力，總教練陳俊明此役精銳盡出，上半場多次面臨對手的有效攻擊，守門員邱育宏雙掌大開全部攔截下來，半場結束雙方0比0。

經過中場休息調整體力之後，中華隊下半場開踢沒多久就掌握住機會，半場成功攔截，林偉傑在禁區內側腳短傳給隊友秦文彥，秦文彥第一時間抽射攻破右下角大門，秦文彥這一腳也終結了中華男足長達57年的亞運進球荒。

中華隊在1962年被印尼政治抵制而缺席，1966曼谷亞運進了5球，可惜一勝難求，2018年雅加達亞運0球0勝。

隨後印尼隊加強攻勢，中華隊拚盡全力阻擋，捕時階段梁孟昕被吹了全場第二張黃牌，累積成紅牌，場上變成10打11，出現了危機和變數，所幸在空間換取時間的戰術下拖過最後3分鐘，最終1比0贏得超過半世紀以來的第一場亞運賽場上莉。