因應世界客家博覽會展期，高雄市政府客家事務委員會辦理文化教育體驗遊程，9月18日及21日帶領偏鄉推動客華雙語學校計132名學童，至桃園參觀世界客家博覽會，讓客庄地區的小學生認識世界及台灣各地的客家文化。

福安國小演唱知名客語歌曲《行過》。（圖／高雄市政府客家事務委員會）

高雄市客委會主委楊瑞霞表示，希望透過這次體驗遊程，可以讓高雄客家地區的孩子們，認識客家人在世界各個角落發光發熱的事跡，讓他們以身為客家人為榮，為客家文化驕傲，也願意繼續推廣客語，另外也歡迎遊客來右堆旅遊，品嚐當地客家美食及六龜山茶。

由專業茶席師沖泡六龜山茶，並由美濃國小學生奉茶給現場民眾。（圖／高雄市政府客家事務委員會）

9月18日有中壇、廣興、龍肚、龍山國小至展區參訪，並由「美濃南方孩子王」二重唱－黃鴻松及劉福裕老師帶領小朋友演唱「茶頂山的風」，小朋友則以烏克麗麗伴奏，現場演出氣氛溫馨，吸引許多參觀民眾駐足觀賞。

分享由本會輔導《好客山農》的紅豆糕與綠豆糕。（圖／高雄市政府客家事務委員會）

9月21日的《唸詩。來食茶》活動，則邀請美濃、福安、東門國小學童朗誦高雄著名客家文學作家的詩詞作品，有改編自鍾理和父子生平故事的舞台劇《笠山之歌》、曾貴海醫師的《天光》，以及美濃國小吳承陽小朋友親自朗誦得到第十六屆阿公店溪文學獎客語童詩第一名的《番豆豆腐》，象徵對客家文學作品的致敬與傳承，並邀請茶藝老師設置茶席泡製六龜山茶，由小朋友用客語介紹六龜山茶並奉茶，現場茶香及書香縈繞，品嚐山茶的民眾也讚不絕口。

有美濃國小學生現場朗誦高雄客家文學。（圖／高雄市政府客家事務委員會）

「2023世界客家博覽會」是台灣第一次以族群為主的世界型博覽會，高雄展區突顯高雄客家特有的豐富型態與文化底蘊，展期至10月15日，剩最後一個月邀請有興趣的民眾可前往桃園觀展，感受高雄客家精彩氛圍。