總統府提供

美國新墨西哥州長葛麗森今天拜會蔡英文總統表示，新墨西哥州昨天與臺灣的和大工業一起宣布將投資9900萬美元設立新廠，預計將創造350個就業機會，臺灣鎰勝工業及正美集團也已在該州投資設廠，她當面邀請蔡英文到新墨西哥州，親眼見證雙方夥伴關係及合作成果。

蔡英文今天接見「美國新墨西哥州州長葛麗森訪問團」指出，過去8年來，臺灣和新墨西哥州的合作關係越來越密切。在2018年，雙方簽署「駕照相互承認備忘錄」以及「教育合作備忘錄」。

她說，在葛麗森上任後，新墨西哥州不僅和臺灣簽署「經貿合作備忘錄」，更在臺灣設立辦事處，促進雙方各領域的交流。去年，臺灣已經成為新墨西哥州第6大出口市場及第7大進口來源。

蔡英文認為，接下來，綠色經濟產業是雙方深化合作的重要領域。這幾年來，葛麗森積極推動潔淨能源轉型，新墨西哥州的再生能源比例已經從2018年的19％，提高到2022年的43％。

她說，新墨西哥州的各項優勢，包括便利的交通、豐富的人才資源，以及政府推出的招商優惠措施，都引起許多臺灣企業的投資興趣，目前也有電動車零組件廠商，已經規劃到新墨西哥州投資設廠。她相信在雙方的努力之下，新墨西哥州將成為臺美綠能產業鏈合作的典範。

葛麗森指出，臺灣的確有許多值得驕傲的成就，這也受到包括美國在內全球的肯定。昨日，新墨西哥州與臺灣的和大工業一起宣布，將在新墨西哥州的美墨邊界處設立新廠，和大工業將投資9900萬美元，預計將創造350個就業機會，新墨西哥州政府也透過創造就業機會資金，為雙方的夥伴關係投入300萬美元。

此外，她說，臺灣的鎰勝工業及正美集團也已在該州投資設廠。這些合作機會是由於新墨西哥州與墨西哥的邊界擁有巨大的經濟潛力。

葛麗森表示，新墨西哥州投入數億美元建造聖特雷莎入境口岸的基礎設施，並將在聯邦政府撥款後持續加以拓展。目前美國5大企業的其中4間，都在該州邊境工業區附近設址營運，全世界也有許多企業注意到這個區域的潛力。

為了確保到新墨西哥州投資的臺灣企業有訓練有素的勞動力可使用，她強調，州政府採取策略性行動以強化州內的勞動能量。包括大學免學費，提升新墨西哥州民的教育程度，並提供免費托兒服務，提高勞動參與度。

她很自豪新墨西哥州與臺灣同樣認為應該支持家庭、女性及孩童，並了解女性參與勞動市場的重要。新墨西哥州為此投資數十億美元，讓該州有免費的托兒服務、普及的幼兒園及免費的學校營養餐點等，也打造新的學習機構，提升州民的識字率。另外，新墨西哥州也希望確保州內每個人都能享有可負擔且高品質的醫療照顧。

葛麗森誠摯邀請蔡英文，有機會也到訪新墨西哥州，親眼見證雙方的夥伴關係及合作成果。