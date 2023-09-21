進口蛋風波持續延燒，台中市政府昨天稽查到農業部下指導棋，要求廠商將進口液蛋標示為產地台灣，引發軒然大波。國民黨台中市4位新生代立委參選人今天開記者會痛批農業部帶頭違法，更批評台中的民進黨立委們至今神隱、不公開表態，簡直是「黨意立委」。綠委則回應，奉勸對手口水到此為止。

國民黨第四選區立委參選人廖偉翔指出，接獲很多民眾反映買到「壞蛋」要求市府設立窗口，未來替民眾代位求償。國民黨第六選區立委參選人羅廷瑋說，民進黨現在還停留在不敢談論進口蛋冒充國產蛋階段，直批現任立委就是「黨意立委」，感謝台中市政府讓大家知道農業部就是幕後黑手。

國民黨第七選區立委參選人林家興指出，綠委不敢公開表態，卻在選民面前保證會監督食安，甚至說藍營造謠，事實擺在眼前，中央擺爛，只能靠地方自救。國民黨第五選區立委參選人黃健豪說，農業部指示廠商改標，不只是食安問題，根本就是國安問題。

綠委張廖萬堅說，政客為自身的政治利益，整日大噴政治口水，不僅使民眾人心惶惶，更會嚴重打擊蛋農及相關供應鏈產業，奉勸對手口水到此為止；綠委林靜儀表示，只會單就事件本身回應，不會隨藍營惡意炒作農業議題起舞。

民進黨第六選區立委參選人江肇國表示，民進黨團支持市府查蛋，卻有他黨立委參選人藉由蛋的事件不斷搏取聲量，只有政治口水根本無助於食安稽查及把關，呼籲應停止政治作秀。

綠委莊競程表示，身為執政黨立委多次要求農業部、衛福部要加速回應正確的訊息，並且找出囤蛋的黑手，才能夠真正穩定民心與市場。現階段各種「毒蛋」、「壞蛋」都是莫須有的標籤，在野黨參選人為了博取聲量而成為謠言的推手，進而加劇民眾的恐慌，這樣並非關心民生的正確方式。

代位求償部分，台中市政府法制局長李善植指出，若消費者食用不安全的蛋可以提出消費申訴，申訴需具備就醫紀錄跟診斷證明，目前尚未接到相關申訴，若有20位以上集體權益受損，會提起團體訴訟。