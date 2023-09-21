進口蛋爭議延燒，陳吉仲、林聰賢雙雙請辭農業部長及畜產會董座，在野黨批評是要躲避本周五的立法院質詢。前立委郭正亮預言，行政院長陳建仁總質詢被問到進口蛋爭議時，只會回答「嚴辦」、有疑似違法事證就說「送辦」；綠營會轉向就是怕陳吉仲若沒請辭，火燒到陳建仁跟整個行政院。郭也坦言，除非能查出「採購案的推薦人、找出獲利者」，否則就沒有新題材。

郭正亮今(21日)在政論節目《大新聞大爆卦》指出，民進黨此次處理方式就是「通殺」，陳吉仲、林聰賢雙雙請辭，就是讓行政院會、立法院總質詢都質詢不到人，加上八千多萬顆進口蛋全部燒掉，火就滅了99％。接下來若還有弊端，民進黨就通通推到請辭的「死人」身上，要追究就去提告，農業部部長再找一個講話會讓人睡著的陳駿季代理，是典型的斷線，物證銷毀、人證下台，國民黨就打不到了。

郭正亮也斷言，「再追究下去很多人會有刑責」，檢調要不要進場調查圖利，都已經是司法部分，與行政系統切開了，民進黨在一天之內迅速轉向，就是發現這個不能再燒到禮拜五，國民黨質詢一定會上綱到陳建仁，質問陳吉仲該不該下台，陳也很笨不會講得很直接，那火就會燒到陳建仁、燒到整個行政院。

郭正亮預言說，禮拜五總質詢，陳駿季會站在陳建仁旁邊備詢，在野黨會問得很兇，但陳建仁會說「嚴辦、嚴辦、嚴辦」，若拿出有違法的事蹟，陳建仁就會回「送辦、送辦、送辦」。

郭正亮指出進口蛋事件的盲點，蛋是畜產會統籌的，陳吉仲也說不認識超思公司，那一定有人推薦超思到畜產會，現在也越來越能看出採購案的不尋常，但「除非有本事查到採購案的推薦人，找到獲利者，不然就沒有新的題材」。