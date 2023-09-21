國內詐欺猖獗，政府加強打詐，但檢察官案件爆巨量瀕臨癱瘓，檢改團體「劍青檢改」21日發出聲明，指該會先前舉行座談會，痛陳NCC、金管會、數發部3個機關涉及行政怠惰，雖然3個機關回應將會改進，但目前詐騙及人頭帳戶案件數量暴增，移送地檢署的詐欺案數量仍居高不下，劍青檢改質疑3機關當初的回應只是「官僚結構的膝神經反射」，並籲請法務部體恤基層儘速增補人力解決困境。

劍青檢改表示，自今年起詐欺案件暴增，嚴重拖垮基層檢察官正常辦案業務，又因2024年大選，各地檢署自9月起須陸續啟動選舉查察，分區派員督責轄區，更增沉重壓力。

劍青檢改說，經該會初步調查，今年地檢署新收案件數量暴增，遠高於去年同期，導致下半年的工作量過度沉重。據統計，台北地檢署今年1月至8月份累計新收「偵」字案高達4萬2900件，較去年同期的3萬7132件，遽增15.6％，許多檢察官每月新收案件數量破百。

台中地檢署不遑多讓，自去年7月至今年6月新收「偵」案更高達7萬3759件，較前一年同期6萬2757件，也遽增17.5％，驚人的是，其中詐欺案件，從前一期的1萬9258件暴增到2萬6392件，增加7134件，遽增37％，每位檢察官平均每月新收件數從91件暴增到99.5件。

新北地檢署總案件數量更加驚人，統計去年9月至今年8月新收「偵」字案竟突破10萬件，已高達10萬6044件，且較前一年同期的8萬2474件，更遽增28.6％，最離譜的是，其中僅僅詐欺案件從前一期的2萬7203件暴增到4萬3536件，增加1萬6333件，遽增60％，每月新收件數破百的檢察官比比皆是。

劍青檢改強調，在如此沉重的案件負擔下，各地基層檢察官仍要肩負年底賄選偵查之額外勤務，實已不堪負荷。

劍青檢改表示，關於詐騙及人頭帳戶案件數量暴增，該會雖於今年8月底召開的全國檢察官防詐建言研討會，指陳金管會、NCC、數發部等機關是否涉及行政怠惰，雖然3機關迅速發新聞稿回應將會改進。

然而目前移送地檢署的詐欺案件數量仍居高不下，未見稍歇，包括人頭帳戶黑名單、第三方支付業者特許、巨額個人幣商有效監理，均尚未見明顯成效。不知3機關當初回應的新聞稿，是官僚結構的膝神經反射，還是真心積極作為的啟動宣示，後續有賴台灣高檢署繼續與之協調，該會將持續監督。

劍青檢討並籲請法務部體恤基層檢察官辛勞，盡速補充資源與人力，檢察官方能發揮戰力，建構安全社會環境。