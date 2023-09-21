國道2號東向15.4公里大湳路段今下午發生一起火燒車事件。（國道警方提供／陳夢茹桃園傳真）

國道2號東向15.4公里大湳路段今下午發生一起火燒車事件，26歲的陳姓男子開到一半突然發現車輛有異，趕緊停靠路肩並先行下車逃生，豈料車輛隨後就起火燃燒，路過的車輛也將驚險的畫面拍下。國道警方獲報後立即趕抵現場，先封閉外側車道，目前狀況已經排除。

國道勤務指揮中心表示，21日17時11分左右接獲通報，指稱國道2號東向15.4公里大湳路段有小客車起火燃燒，立即通報線上巡邏車前往查看，並通知119派消防車，警消迅速抵達現場，封閉外側車道及路肩處理。

警方說，經查後發現駕駛為26歲陳姓男子，陳男駕駛小客車行經上述路段，途中發現車輛有異狀才趕緊停靠路肩，自己則先下車觀望，沒想到車輛隨後就起火燃燒，警消獲報後立即趕到現場，所幸陳男及時發現將車輛停下並逃生，未受到傷害也未波及其他車輛。火勢於17時25分撲滅，無人受傷，現場濃煙造成車流回堵約3公里，並影響主線車道車流，詳細起火原因仍待進一步鑑識釐清。

警方呼籲用路人應遵守交通規則，上路前應確實檢查車輛，避免因車輛機件損壞，造成行車危險，發現車輛有異狀，應啟亮方向燈並注意後方來車，漸進式滑離車道停在路肩待援，若車輛無法滑離車道時，應顯示危險警示燈，並於後方100公尺以上擺放故障標誌，人員盡速下車面向來車，退到護欄外或安全處所待援，並利用1968APP警政報案功能向國道警方報案求援。