配合聯合國第78屆大會開議期間召開的「全民健康覆蓋」高階會議，在外交部安排下，我衛福部長薛瑞元出席紐約非營利組織Concordia在9月19日舉辦的「全民健康覆蓋」圓桌會議，向與會各國官員介紹台灣的全民健保制度，強調台灣對聯合國「健康與福祉」目標可作出貢獻，協助實現「全民均健」願景。

薛瑞元在會中表示，台灣已經連續8年在全球醫療照護指數（Health Care Index）排名世界第一；全民健保納保率已達100％，且醫療服務並非單一由政府提供，因此民眾可以自由就醫不受限制。

他指出，台灣目前最大的挑戰是人口老化與新藥及新科技的運用，如何在現有醫療服務支付體制下，讓更多的新藥、新醫材、新療法納入健保給付，嘉惠有需要的民眾，同時不排擠其他醫療服務，也是現階段的一大挑戰。

外交部表示，與會人士肯定台灣的健保制度值得各國參考借鏡，並認為薛瑞元的分享有助提升聯合國社群進一步瞭解台灣參與聯合國體系的訴求、正當性及必要性。