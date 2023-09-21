苗栗縣議會第20屆縣議員黃聲全，涉嫌在去年9月競選期間涉嫌以代付餐費方式賄選，經苗栗地檢署依違反選罷法起訴，苗栗地院刑庭審理後，日前依黃聲全涉犯選罷法第99條第1項交付不正利益罪，判處有期徒刑3年10個月，褫奪公權5年。可上訴。

綽號「扁哥」的黃聲全，曾當選苗栗縣第18屆縣議員，4年前競選第19屆縣議員連任失利後，去年東山再起參選苗栗縣第5選區縣議員當選。但在競選期間，黃聲全因被檢警調查獲涉嫌賄選，經苗栗地檢署依違反選罷法提起公訴，並提民事當選無效之訴。結果苗栗地院選舉法庭經審理後，於今年5月判決黃聲全當選無效。

由於黃聲全被起訴賄選，同區縣議員候選人鄭聚然、陳詩弦得票分居落選頭及第2名，一旦黃聲全獲判當選無效之訴確定後，將由鄭聚然以第1順位補進縣議員。

苗栗地院刑庭調查，黃聲全於2022年9月19日晚上，趁有投票權的馮姓、許姓女子與不具投票權的數名不詳民眾，在頭份市黃聲全自家經營的「9453休閒釣蝦場」包廂聚餐，黃聲全在席間前去敬酒及拜票，並於飲宴結束時表達餐費由他請客，請參與聚餐的在場人士投票支持，使參與聚餐之人免付餐費共新台幣5370元，地院依違反選罷法第99條第1項之賄選規定，判處黃聲全有罪。