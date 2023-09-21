知名刑事鑑識專家李昌鈺先前因涉嫌「作偽證」，害2名謀殺案兇嫌坐了30多年冤獄，被美國聯邦法院裁定必須做出賠償。不過這起事件最近出現轉折，由康乃狄克州政府出面，與2名冤獄男子達成協議，以2500萬美金（相當於新台幣8億）和解，總算讓爭議順利落幕。

根據「福斯61新聞網」(Fox61)報導，康州檢察長湯偉麟（William Tong）辦公室19日宣布，已經和1985年卡爾（Everett Carr）謀殺案中的2名兇嫌，博契（Ralph Birch）與漢寧（Shawn Henning），以「符合最大利益」的方式達成和解，分別賠償1260萬美金，彌補他們30多年來承受的不白之冤。

報導指出，這項和解是在聯邦司法官的居中協助下進行，不過要等到明年初、康州州議會召開後，才能正式進行表決。

在當年的謀殺案中，李昌鈺擔任犯罪鑑定，儘管現場證據經比對後，與2名兇嫌並不吻合，但李昌鈺仍指被害人家中一條有血跡反應的毛巾為關鍵證據，並稱他們可能避免在身上沾染太多血。

事隔多年後，康州最高法院重啟案件，血毛巾上的污漬經再次檢測，發現並非血跡；而李昌鈺則以「血跡或已分解變質」為由，否認自己捏造證據。最終法院撤銷該起謀殺重罪，釋放2名兇嫌，並對李昌鈺做出「偽造謀殺案證據」裁決。

李昌鈺表示，這是他在57年從業生涯、調查超過8000起案件中，首次必須為自己辯護，他對法官的裁決「感到失望」。由於當年李昌鈺是為康州檢調單位工作，在這起冤獄爭議中獲得州檢察長支持，賠償金也將由州政府買單。