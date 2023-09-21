台鐵局(簡立欣攝)

台鐵2021年太魯閣號事故車廂日前發現遺骸，飽受抨擊；不料今（21）日台鐵新聞稿中再指出2018年普悠瑪號事故車廂中又被找到遺骸。為何5年前的事故車廂還能找到遺骸？對此台鐵回應，是宜蘭地檢署「為求慎重」，近日兩度詳勘普悠瑪事故車廂，在泥沙碎石徒手排查、過濾後才發現細小碎骨13塊及疑似牙齒1顆，後續由宜蘭地檢署處置。

台鐵傍晚引述宜蘭地檢署今日新聞稿，因近日新聞報載台鐵太魯閣號第408次事故列車車廂仍有遺骸遺物，為求慎重，9月11日指派主任檢察官及承辦檢察官，偕警及台鐵同仁，再次詳加勘查普悠瑪事故車廂是否尚有遺留物，結果未發現有明顯的人類形體疑似遺骸，僅在移除擠壓得嚴重變形座椅底下，發現1個背包及硬幣等遺留物共10件，已交由台鐵招領。

9月15日由台鐵再度召集，會同罹難者家屬4位、宜蘭地檢署檢察官、運安會、消防署及鐵路警察局等單位，最後全面性清理，經台鐵專責清理小組清理及掃除車廂內泥沙碎石，並經鐵警局鑑識人員在泥沙碎石徒手排查、詳細審視加以過濾，結果發現細小碎骨13塊及疑似牙齒1顆。宜蘭地檢署當日即責警從速送請內政部警政署刑事警察局，鑑驗是否是人類檢體、是否是普悠瑪事故罹難者遺骸，「後續由宜蘭地檢署處置。」

台鐵表示，除對所有罹難者家屬及傷者再度表達歉意之外，將待鑑驗結果出爐檢方通知家屬時，依家屬意願全力協助處理後續事宜。