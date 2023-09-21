進口蛋爭議狂燒，近期混充蛋液流向、標示不實等引來不少恐慌，導致許多民眾聽到進口蛋聞之色變。蛋商業者透露，為避免買到進口蛋，彰化產區已經有一箱加價至少100元搶本土蛋的情況，在國內產蛋率不高下，國產蛋缺口恐進一步擴大，黑市再次蠢蠢欲動。

中華民國但品行銷發展協會理事長高傳謨表示，進口蛋會有問題在於進來台灣後的各項管理不足，結果現在進口蛋被各種訊息形塑成有問題的蛋，現在哪個貿易商還願意再一直進口？

高傳謨指出，因為對進口蛋的顧忌，現在本土蛋的行情已經在加價了，彰化每箱已經有加價100元搶蛋的情況，若以現在產地價每台斤43.5元來算，每箱20顆再加上100元及運費，每箱蛋又重回1000元的水準，是否有人再加更多價格不清楚，但確實已經在發生。

黃姓蛋商也強調，本來還有進口蛋可以維持缺口，現在進口蛋沒人敢賣也不敢再進，再快1個月後就是禽流感的好發期，國內蛋雞的產蛋率能有6成就已經很不錯了，但是台灣飼養環境越來越差，禽流感病毒也一直在進化，只要禽流感一來根本擋不了，本土蛋的缺口勢必會擴大，可預期價格會有再次攀升可能。

不具名養雞協會高層也說，現在進口蛋爭議鬧這這麼大，加價搶本土蛋的情況可以理解，假如年底禽流感嚴重或折損的蛋中雞過多，年底一定會繼續缺蛋，而最怕的就是演變成今年初的黑市高價。