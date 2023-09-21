為提升各級學校面對地震等災害應變能力，高雄市政府教育局於21日配合行政院與教育部推動「國家防災日各級學校及幼兒園地震避難掩護演練」，各校同步於上午9點21分進行疏散演練，培養校園師生正確防災避難觀念，熟悉災害應變作為，將防災意識從學校帶至家庭與社區。

高雄市教育局專門委員劉靜文於，親自帶領高雄市立新上國民小學師生進行演練，包括演練地震保命3要領DCH「Drop趴下、Cover掩護、Hold on穩住（並抓住桌腳）」，並向師生說明國家防災日防震防災演練活動的意義，提醒師生應具備正確防災觀念，尤其面對台灣未來地震等天然災害的發生，應有防災避險等應變思維，於災害發生時，能保護自己與家人。

新上國小學生地震防災演練。（圖／高雄市教育局）

9：21分警報聲一響起，現場學生們立刻趴在教室桌椅底下，緊抓桌角、護著頭部，有的同學拿桌墊、有的拿書本、也有同學戴上安全帽護著頭部，幼兒園小朋友也戴上紅色護頭頸套，迅速下樓疏散到空曠的操場。

新上國小今天動員全校近2000名師生參與演練，包括全體教職員工、工地廠商、廚房工作人員等，在警報聲響起這一刻，立刻停下手邊工作，就地做出演練地震保命3要領DCH（Drop趴下、Cover掩護、Hold on穩住）、學生疏散過程中「不跑、不語、不推」。

消防局新莊分隊參與新上國小地震演練。（圖／高雄市教育局）

師生們保護頭頸部，室內雙手雙膝著地趴在桌下，雙手緊握桌腳或一手抓住桌腳一手護住頭頸部，室外應立刻雙手雙膝著地伏下，用雙臂保護頭頸部，因為頭部與頸部是活命的首要條件，並遠離可能倒下的家具、吊掛物及大片玻璃窗，在地震當下增加存活機會。

現場也模擬人員遭掉落物品砸傷，以及校舍失火等複合式災害；學校立即成立緊急應變中心，由校長王彥嵓擔任現場指揮官，調派安全防護組與搶救組，通力合作協助傷患處置與搶救。除了運用校內滅火器滅火，同時也通報119專線由高雄市政府消防局新莊分隊協助支援，以消防車、救護車進行滅火與人員救護，全程演練逼真，過程井然有序，正確落實防災演練。

此外，新上國小也在演練後，由學校老師帶領學生一起玩推大球遊戲，舒緩參與學生的氣情緒。此次演練並獲得國立高雄大學災害防救科技研究中心教授吳明淏，以及防災教育輔導團榮譽督學黃龍泉好評迴響。

高雄市政府教育局配合此次活動，特別將防災、拒毒與反詐騙、全民國防相關主題融入，為本次活動添加更多校園安全議題宣導，特別邀請海軍反潛航空大隊、海軍一六八艦隊與海軍一四六艦隊等單位共襄盛舉。

新上國小王彥嵓校長說，「與校長有約」時間會親自跟全校老師宣導防災重要性，包含正確的趴掩穩姿勢、逃生掩護方式、導師要做的三件事等，也透過平時多次的模擬演練，讓師生熟悉災害應變作為，在地震預警響起時，先就地避難，等地震稍歇時應聽從師長指揮，迅速離開建築物至空曠地，移動期間不可喧嘩與跑步，避免慌亂、推擠造成意外。

劉靜文專門委員指出，各級學校每學期均有舉行地震避難複合型演練，並結合各單位共同演練，教育局每學期也派員至各學制學校訪視輔導演練情況，此次112學年度第1學期，配合行政院推動「國家防災日」，高雄市各級學校與全國同步實施防震、防災演練活動，均以強化學生地震掩護避難能力與防災觀念，讓師生未來面對地震等災難，能具有應變能力，保障生命安全。