中秋佳節將近，台電高雄區處響應喜憨兒基金會發起的「愛心滿盈，送愛到部落」計畫，21日由業務副處長湯惠蓮率領同仁前往喜憨兒基金會認捐憨兒製作的中秋月餅，並以愛心捐款的方式提供偏鄉學童一整個學期的點心餐盒，希望讓一份捐款能夠同時幫助憨兒，也幫助到偏鄉的小朋友。

台電高雄區處業務副處長湯惠蓮(左三)率隊前往喜憨兒社福基金會認捐憨兒製作的中秋月餅，現場也參觀憨兒們工作的環境。（圖／台電高雄區處）

台電高雄區處業務副處長湯惠蓮表示，台電高雄區處每年皆編列預算扶助弱勢機構，但高雄台電每年除了捐款，還希望做得更多！非常開心透過認購月餅的方式，讓憨兒們的手藝有更多舞台和機會被大家認識！憨兒們在透過工作上專業的訓練和輔具的協助，逐漸培養出一技之長，最終可以回歸社會，與大家一起生活的能力，真的很不容易。他由衷感謝基金會一直以來給予憨兒們的支持與協助。

台電高雄區處業務組經理林國強(右1)在現場也體驗了憨兒們的工作，將混米後的蕎麥、白米進行裝袋。（圖／台電高雄區處）

喜憨兒基金會公益行銷部資源開發協理向宇翎表示，基金會成立28年，這項送愛到部落的計畫已持續15年，很感謝台電高雄區處這次的認捐，其實憨兒不只在烘焙業上能夠發展，他們也推出米禮盒等其他商品，甚至在三民區也推出日式料理店「喜憨兒創作料理」、苓雅區有「PASTA義式料理專門店」、新興區有「鍋物料理」等，他非常歡迎大家有機會也可以一起到店裡品嘗憨兒的好手藝，也給他們更多支持和肯定。

趕在中秋佳節前，台電高雄區處業務副處長湯惠蓮(左二)率隊前往喜憨兒社福基金會認捐憨兒製作的中秋月餅，並以愛心捐款的方式提供偏鄉學童一整個學期的點心餐盒。（圖／台電高雄區處）

今年喜憨兒基金會發起的「愛心滿盈，送愛到部落」計畫，預計募集超過3萬盒中秋月餅發送給包括新北市、桃園市、苗栗縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、台東縣、花蓮縣等地的偏鄉小學。而今年推出的月餅禮盒品項豐富，包括桔利酥、蓮蓉蓮子、鳳梨酥及手工餅乾，同時還與幾米繪本「忘記親一下」聯名，受到相當多小朋友的喜愛。