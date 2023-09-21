墨西哥24歲的樂壇新星Peso Pluma近日頻收到死亡威脅，原訂於10月14日在墨西哥靠美邊境的城市蒂華納（Tijuana）舉辦的演唱會也將取消。據悉，此前蒂華納的道路上，還四處掛著用紅色字體寫著「Peso Pluma若敢在10月14日出現，這將是你最後一場演出」的看板，警告意味非常濃厚。

1999年出生於墨西哥的Peso Pluma，自2020年出道至今，在拉丁音樂界大受歡迎，也已獲取不少好成績，包括在2023年4月29日當周，他有8首歌曲同時躋身於美國告示牌百大單曲排行榜（Billboard Hot 100），使他成為同時擁有最多西班牙語歌曲上榜的墨西哥歌手。

但由於他的多首歌曲都與毒品有關，且部分人士也批評他的歌都是在為毒品交易辯護或是在讚揚毒品文化，所以也引起許多爭議。

在Peso Pluma的唱片公司Double P Records看到威脅看板後，也在Instagram上發布聲明稱，「我們的目標是保護粉絲和團隊，為了所有人員的安全，我們將取消在蒂華納的演出，非常感謝所有粉絲的理解，我們愛你。」

事實上，蒂華納當地存在著許多犯罪集團及黑幫，所以一直是犯罪熱點之一，此外，販毒集團還經常透過流行歌曲以自我宣傳，而過去已有許多相關的歌手被犯罪集團殺害。

據墨西哥公民團體「公共安全與刑法公民委員會」（Council for Public Safety and Criminal Justice）指出，蒂華納是世界第5大暴力城市。而今年截至8月為止，墨國最北端的下加利福尼亞州（Baja California）已經發生1399件謀殺案，其中發生在蒂華納的案件數最多。

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