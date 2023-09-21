近期家中電費明顯增加？台電在臉書粉專「台電電力粉絲團」發文，表示不少網友察覺夏月電費變得很有感，懷疑是4月電價調整導致，提醒民眾可以先從檢查用電度數、比較去年同期電費、檢視用電習慣改變，確認電費增加的原因。

台電指出，先看看電費帳單上的「計費度數」，「經常度數」就是用戶一期（2個月）的用電度數，今年4月電價調整，住宅用電每月700度以下不調漲，701~1,000度微調3%，「也就是說帳單經常度數在1400度以下，不受電價調整影響」。

其次，每期電費帳單的背面都有一欄「節電資訊」，可以清楚看出與去年同期的電費比較，住宅用電每年6/1開始實施夏月電價，跟去年同期比較可以消除季節性因素，更了解自己電費變化情形。

最後用電習慣若有改變，也能可增加電費支出，民眾可以檢視家裡是否有添購新家電，家中用電時間是否增加，家中有沒有耗電小怪獸。

台電表示，電費是採累進費率計費，就是用電度數越多，級距費率越高，電費是依用電量計算，用越少電才越省錢，對電費有任何疑問也可電洽客服1911。