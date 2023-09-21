「屏新而論-屏東糖鐵文化路徑論壇」近日開跑，今年聚焦在探究糖業鐵路的興衰、故事，並將這些無形的文化記憶思考未來可能的應用。（翻攝畫面／謝佳潾屏東傳真）

「屏新而論-屏東糖鐵文化路徑論壇」近日開跑，今年聚焦在探究糖業鐵路的興衰、故事，並將這些無形的文化記憶思考未來可能的應用。（翻攝畫面／謝佳潾屏東傳真）

「屏新而論-屏東糖鐵文化路徑論壇」近日開跑，今年聚焦在探究糖業鐵路的興衰、故事，並將這些無形的文化記憶思考未來可能的應用。（翻攝畫面／謝佳潾屏東傳真）

「屏新而論-屏東糖鐵文化路徑論壇」近日開跑，今年聚焦在探究糖業鐵路的興衰、故事，並將這些無形的文化記憶思考未來可能的應用，同時也針對保存與如何活化糖鐵文化進行議題分享與共學，會中，昔日糖鐵穿過屏東市區，與糖業鐵路的相關記憶，深植在市民心中。

「屏新而論」是公民審議的品牌，由屏東大學文化創意產業學系教授葉晉嘉、副教授朱旭中、助理教授尤松文，以審議式民主的方式，招募公民和在地單位，聚焦於屏東糖鐵文化進行討論。

據悉，屏東大學過去便曾針對糖鐵議題，與福井鐵道文物館負責人陳朝強合作，執行「135巡道車修復紀實編印出版計畫」，推動糖鐵文化保存。

論壇中，曾為糖鐵拍攝紀錄片的導演邱才彥也到場分享當年拍攝的歷程，他說，當時紀錄到北市場火車經過時、攤販宛如摩西分紅海的景象，還有攤販急著在火車來之前找零錢，賣魚的阿昌熱心公益等畫面，以及鐵道沿線的人家生活畫面、沿線的風景、甘蔗園採收時抓田鼠、駕駛員啟動前拜拜祈福儀式，甚至不小心目睹車禍現場，都是十分珍貴的影像紀錄。

陳朝強也特地將珍藏的展品帶來現場，讓參與活動的公民能看到真實的糖鐵文物。現場展示了工作報表、電氣路牌、號誌旗、糖廠標語、屏東糖廠的銘牌等精彩難得一見的館藏。

老照片則由邱才彥與老師張聖坤所提供，展示昔日民眾和糖鐵的生活連結，如偷甘蔗的孩子、路口等待火車經過的人群、主動為運糖火車指揮交通的民眾等，可知糖鐵是市民的集體記憶。

現場民眾不禁回憶起當年，走鐵軌上學卻不小心跌落鐵橋的驚魂記，以及拿甘蔗渣當柴火的兒時記憶。現場的交流非常熱絡，彷彿時光倒流，透過播放紀錄片以及老照片的輪播，現場充滿著沉浸式的懷舊氛圍。葉晉嘉教授認為，透過這樣的共學過程，能夠持續讓糖鐵的文化論維持熱度，進而有機會在當代獲得新的應用。