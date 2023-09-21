超思資本額僅有50萬元，卻在農業部的專案中從巴西進口逾8000萬顆雞蛋，引發圖利特定廠商的質疑。政論網紅歷史哥李易修表示，至於秦語喬到底是誰，沒人知道，所以只要逼出秦語喬，事情就解決了一半。 他甚至認為，只要證明超思的秦語喬是人頭，今天農業部就垮了，民進黨大概明年也不用選了。

李易修今(21日)在中天政論節目《大新聞大爆卦》中認為，現在要加大力道去查超思， 最好去逼秦語喬出來。現在坊間有傳言，其中有兩種說法︰一種說法是，秦語喬保持得很好；另外一種說法是，秦語喬搞不好臥病在床，根本不能出來。至於秦語喬到底是誰，沒人知道，所以只要逼出秦語喬，事情就解決了一半。

李易修接著指出，秦語喬應該有活動能力，否則她大概沒有辦法到國稅局簽名。申辦公司可以代理，可找律師、會計師，但到國稅局去簽辦復業，復業就一定要簽名， 3月1日超思辦理復業， 3月2日是誰去簽名的？

前立委郭正亮跳出來表示，秦語喬的弟弟有幫她講話，是她弟代辦的。李易修點出，國稅局不能代辦，一定要本人，若是真要委託，就要出具一大堆文件，還要充分證明本人不能來。

李易修接著指出，如果農業部也就是當時的農委會，如果誇張到跟非營業中的公司，在3月1日簽約已經夠扯，但最終要出具發票，所以不可能是沒營業的小單位。李易修強調，我們要去抓這個，只要今天秦語喬出來，讓人一看就是人頭。這件事就爆了，

李易修甚至認為，只要抓出超思的秦語喬，並證明她是人頭。那個畫面一出來全國放送，今天農業部就垮了，民進黨大概明年也就不用選了，所以他們要極端保護秦語喬。也就是說，只要這間公司若是被抓到是人頭公司，就破案了。