上屆雅加達亞運拳擊女將黃筱雯為台灣打下一面銅牌，這次再戰杭州盼獎牌成色升級，以金牌為目標，而她每次出賽都會戴著阿嬤幫她求來玉佩護身符，另外，旅美棒球好手張育成也送上祝福、為她加油。

黃筱雯連2屆出征亞運，今天來到機場既興奮又緊張，但希望能把這轉換為動力，「目前狀況調整的不錯，希望這屆也有好成績，能拿下金牌。」

先前黃筱雯在4月拳擊世錦賽摘金時比出「敬禮」手勢，像世界棒球經典賽表現亮眼的張育成致敬，8月又到美國時在舊金山正好遇到巨人隊出戰紅襪隊的比賽，賽前她特別傳訊息給張育成自我介紹，說自己是在世錦賽比出敬禮手勢的小學妹。

黃筱雯表示，這是生涯第一次造訪大聯盟球場，「因為我也很喜歡棒球，賽後我們也有一起合照，也有跟他說我要去亞運，他也為我加油。」

「拳擊女王」陳念琴則是亞運初體驗，她笑說現在處於很亢奮的心情，但還是要努力壓住激動情緒，把自己準備好，好好享受這次亞運，這次她也同樣誓言奪金。