日本環境省日前表示，福島縣的承包商工程人員今年違反規定，攜出並賣掉難返區中可能被輻射污染的廢鐵、銅線等。這些廢金屬可能已經在難返區外被重新利用。

綜合時事通信社、讀賣新聞報導，環境省19日指出，這些廢鐵源自於福島縣大雄町的町圖書館拆除工程。這間町圖書館位在福島核災發生後，被劃為難返區（日文稱歸還困難區域）內的「特定復興再生據點區域」。

環境省發包這個拆除工程給日本鹿島建設公司。今年初開始，數名鹿島建設的承包商工程人員，擅自將現場的廢鐵、銅線等廢金屬，賣給難返區外的業者。

鹿島建設發現承包商的工程人員違規後，已經向福島縣警察通報。

根據日本「放射性物質汙染對處特措法」，拆除工程產出的廢棄物被集中到暫放場地後，得經過放射性濃度檢測。

若廢棄物的放射性濃度超過1公斤10萬貝克，就會被放置在福島第一核電廠附近的中間儲存設施。若濃度為每公斤10萬貝克以下，廢棄物就會被移至專用的處理場。

若要重複利用廢棄物，必須在暫放場地經過測試，確定放射性濃度低於每公斤100貝克的標準。

環境大臣伊藤信太郎對此表示，「相當遺憾，會徹底監督業者」。

鹿島建設對此回應，「正在跟警方及承包商商量，因為是個案不評論細節」。