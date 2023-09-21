彰化一對醫師夫妻搬入社區8樓常深夜製造挪移家具、跑步走動、摔擲重物、用力關門，小孩奔跑喊叫，樓下林姓住戶不堪其擾，錄音控訴「噪音超標」，法院傳喚林的看護、同學及鄰居作證，均稱聽到樓上的噪音，東西掉下時「咚咚咚」的聲響，認定長期擾鄰，台中高分院判醫師夫妻應賠償林精神慰撫金10萬元，全案確定。

判決書指出，林男主張，他住在鹿港某社區7樓20幾年，自從醫師夫妻及女兒一家三口2021年1月承租8樓後，多次深夜挪移家具、跑步走動、摔擲重物、用力關門等，嚴重影響他睡眠，他為擺脫噪音還買新床、裝冷氣搬到隔壁房，但樓上一家仍深夜挪椅子、摩擦地板，自己常睡夢中被刺耳聲驚醒。

林男指控，女醫師在家時會製造低頻腳步聲、挪家具及開關門，還可以1個小時內從房間到客廳，連續不斷移動家具，製造10多次巨大聲響，經管委會協調仍不改善，他再持儀器測到樓上凌晨都傳出50分貝以上噪音，最高一度達63.2分貝。

林表示，他的社區屬於嚴格限制音量的第二類管制區，晚上7點到10點，音量不得超過55分貝，晚上10點以後，不得超過50分貝，但樓上幾乎天天超標，導致他長期焦慮失眠，體重減輕，不法侵害居家安寧共2年，對醫師夫妻求償22萬元，並不得深夜製造超標噪音。

夫妻辯稱，林男以手機自行測錄，非專業錄音設備，女醫師因工作常常需要加班，夜間在家裡走動、喝水、上廁所等行為，應屬人之常情，挪動椅子、摩擦地板、物品觸及桌面等，亦在生活起居活動之合理範圍。也質疑林如何分辨聲音由何人所發出？指林憑空猜測，與事實不符。

彰化地院一審認定，除勘驗錄音、管委會公告，也傳喚林男的看護、居家護理師、同學及隔壁鄰居，都證稱聽到天花板傳來的聲響，會讓人嚇到，還有東西滾落「咚咚咚」的聲音，還有小孩叫喊、搬動椅子聲，持續很久，大家都很困擾。

彰院認為，夫妻因過失致發生之聲音過大造成原告失眠，原告請求被告賠償其損害，洵屬有據。並審酌夫妻都是醫師，判2人應給付林男精神撫慰金10萬元，並不得在晚間11時30分至隔日凌晨7時製造超過噪音管制規定之音量。醫師夫妻不服上訴。

台中高分院二審綜觀證人說法，針對8樓噪音、小孩叫喊聲等親自見聞，描述相符，認定林控訴夫妻長期製造擾鄰噪音行為，已超越一般人社會生活所能容忍之程度，並造成其失眠等情，應可採信。上訴駁回，全案確定。