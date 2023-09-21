亞美尼亞議會中主要的反對派團體，跨黨派亞美尼亞聯盟黨（Armenia Alliance）主席本週三（20）宣布，他們希望在全國範圍內發起一場運動，來要求帕希尼揚（Nikol Pashinyan）政府因應這一次在卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh，納卡區）應對問題下臺。昔靠街頭天鵝絨革命（Velvet Revolution）上台、親西方帕希尼揚政府，如今角色互換，正面臨在野黨團的罷免壓力。
綜合《阿拉伯廣場新聞》（Al Mayadeen）和《路透社》21日報導，聯盟黨創辦人之一薩加特萊安（Ishkhan Saghatelyan）在政府大樓外的抗議活動中表示：「我們需要成立一個特殊的機構，稱為國家委員會（National Committee）我們正在制定一個行動計劃，來罷免帕希尼揚政府。議會反對派將啟動彈劾程序。」
《路透社》重溫了帕希尼揚總統是如何上台的，2018年帕希尼揚打著反貪腐展開了一系列的街頭示威，獲得民眾的支持，促成「天鵝絨革命」（Velvet Revolution）後上台。
亞賽拜然本週二（19）對納戈爾諾-卡拉巴赫地區的宣布展開「反恐行動」，使用高精度武器來打擊當地軍隊。亞美尼亞稱這是對阿爾察赫共和國（Republic of Artsakh即納卡區政府）的侵略。
亞賽拜然國防部在本週三（20）宣布，已達成一項關於停止納戈爾諾-卡拉巴赫地區反恐行動別且解除所謂的「非法亞美尼亞」武裝的協議。在1990年代，亞美尼亞擊敗了亞賽拜然並控制了該地區。2020年，2國爆發衝突，並在同年11月簽署了俄羅斯斡旋的停火協議，協議規定約有2,000名俄羅斯維和部隊將駐紮在拉欽走廊，這是亞美尼亞和該地區之間僅存的通道。
到目前為止，歐美領導的努力達成2國之間的永久和平協議未能產生任何結果，使該地區陷入不穩定和騷亂的陰影之中。
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