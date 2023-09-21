亞美尼亞議會中主要的反對派團體，跨黨派亞美尼亞聯盟黨（Armenia Alliance）主席本週三（20）宣布，他們希望在全國範圍內發起一場運動，來要求帕希尼揚（Nikol Pashinyan）政府因應這一次在卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh，納卡區）應對問題下臺。昔靠街頭天鵝絨革命（Velvet Revolution）上台、親西方帕希尼揚政府，如今角色互換，正面臨在野黨團的罷免壓力。

Protests in Yerevan, the capital of Armenia, have turned violent. Armenians are demanding the resignation of PM Pashinyan. They claim he has failed to protect Armenians in the disputed Nagorno-Karabakh region from Azerbaijan. pic.twitter.com/Pc3gh04QKm — Steve Hanke (@steve_hanke) September 21, 2023

綜合《阿拉伯廣場新聞》（Al Mayadeen）和《路透社》21日報導，聯盟黨創辦人之一薩加特萊安（Ishkhan Saghatelyan）在政府大樓外的抗議活動中表示：「我們需要成立一個特殊的機構，稱為國家委員會（National Committee）我們正在制定一個行動計劃，來罷免帕希尼揚政府。議會反對派將啟動彈劾程序。」

Republic Square in Yerevan now. The main demand of those gathered was Pashinyan’s resignation. pic.twitter.com/gFnU7JS0J1 — Sprinter (@Sprinter99800) September 20, 2023

《路透社》重溫了帕希尼揚總統是如何上台的，2018年帕希尼揚打著反貪腐展開了一系列的街頭示威，獲得民眾的支持，促成「天鵝絨革命」（Velvet Revolution）後上台。

Thousands of people gathered in the central square of Yerevan demanding an investigation into the “betrayal” of Nagorno-Karabakh.



Protesters shout anti-government slogans and blame the country's leadership for the defeat. pic.twitter.com/TErnaPMDAY — Sprinter (@Sprinter99800) September 20, 2023

亞賽拜然本週二（19）對納戈爾諾-卡拉巴赫地區的宣布展開「反恐行動」，使用高精度武器來打擊當地軍隊。亞美尼亞稱這是對阿爾察赫共和國（Republic of Artsakh即納卡區政府）的侵略。

亞賽拜然國防部在本週三（20）宣布，已達成一項關於停止納戈爾諾-卡拉巴赫地區反恐行動別且解除所謂的「非法亞美尼亞」武裝的協議。在1990年代，亞美尼亞擊敗了亞賽拜然並控制了該地區。2020年，2國爆發衝突，並在同年11月簽署了俄羅斯斡旋的停火協議，協議規定約有2,000名俄羅斯維和部隊將駐紮在拉欽走廊，這是亞美尼亞和該地區之間僅存的通道。

到目前為止，歐美領導的努力達成2國之間的永久和平協議未能產生任何結果，使該地區陷入不穩定和騷亂的陰影之中。