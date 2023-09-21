朱軒洋（左）與袁澧林合作演出楊乃文的新歌〈說不出口〉MV。（亞神音樂提供）

伍佰與楊乃文合作的新曲〈說不出口〉，MV不僅邀請殷振豪導演執導，男女主角更請來實力派演員朱軒洋及袁澧林跨刀演出，詮釋時下的新型交友模式「純抱睡」，沒想到拍攝前朱軒洋意外透露，雖沒聽過「純抱睡」，但他本來就有「抱睡」的習慣。

伍佰曾在楊乃文的第一張專輯中，為她填詞並合唱〈一個人〉，2人雖多次在舞台上合作，但伍佰直到這次才終於為楊乃文量身創作詞曲，寫出「天使雪白的容顏」、「擁抱你是唯一我會的語言」等歌詞，描繪楊乃文看似冷若冰霜的外貌之下，其實蘊藏著溫柔炙熱內在。楊乃文則透露，其實伍佰這次交了2首歌，她試唱後覺得2首都很喜歡，但因專輯設定「與10組音樂人合作10首歌」，最終只能挑出1首收錄。

MV以時下頗具話題的交友模式「純抱睡」為題材，讓楊乃文第一次聽到時驚呼「啊？現在可以這樣啊？」朱軒洋與袁澧林是首次合作，袁澧林表示之前以為朱軒洋個性活潑，沒想到他本人超害羞，但2人對戲默契不錯，激盪出許多火花，且朱軒洋還透露本身就有「抱睡」習慣，覺得抱著枕頭側睡，有安全感又對脊椎好。