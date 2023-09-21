劉亞仁沾染異丙酚（俗稱牛奶針）、大麻、古柯鹼、K他命、唑吡坦（zolpidem）、咪達唑侖與阿普唑侖多種毒品，今日首爾中央地方法院二度召開羈押庭，歷經3小時的審問後，稍早他結束調查步出法院，上車前竟遭民眾砸錢羞辱，相當難堪。
劉亞仁5月曾遭聲押，但法院認為他與密友崔河那坦認吸毒，也沒有逃跑嫌疑，於是駁回聲押；但檢方後續追查發現劉亞仁曾在美國逼朋友吸大麻，因而再次提出聲押。
劉亞仁今日一到法院就道歉「對於這段時間一直讓大家擔心，再次表示歉意」、「我會在法庭上誠實地回答，坦率地說出我能回答的所有問題」，也否認教唆湮滅證據以及逼朋友吸大麻的指控。
審問結束後，劉亞仁由執法人員一左一右架著出法院，準備搭車時，有民眾突然往劉亞仁身上扔出多張面額1萬韓元、5000韓元、1000韓元的紙幣，且一邊辱罵「給你當保管金」，劉亞仁一臉淡漠沒有反應，倒是有旁人忙著撿錢。
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