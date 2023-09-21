劉亞仁沾染異丙酚（俗稱牛奶針）、大麻、古柯鹼、K他命、唑吡坦（zolpidem）、咪達唑侖與阿普唑侖多種毒品，今日首爾中央地方法院二度召開羈押庭，歷經3小時的審問後，稍早他結束調查步出法院，上車前竟遭民眾砸錢羞辱，相當難堪。

劉亞仁5月曾遭聲押，但法院認為他與密友崔河那坦認吸毒，也沒有逃跑嫌疑，於是駁回聲押；但檢方後續追查發現劉亞仁曾在美國逼朋友吸大麻，因而再次提出聲押。

劉亞仁今日一到法院就道歉「對於這段時間一直讓大家擔心，再次表示歉意」、「我會在法庭上誠實地回答，坦率地說出我能回答的所有問題」，也否認教唆湮滅證據以及逼朋友吸大麻的指控。

🚨BREAKING: Yoo Ah In, one of Korea’s top actors, faces arrest warrant for illegal drug use. Prosecutors allege he used “hospital hopping” to get narcotics. He denies the charges and says he respects the court. Fans are shocked and outraged. #YooAhInhttps://t.co/TH8W2ebB9G pic.twitter.com/hiD9m4B64a — IDOLS KPOP (@idolskpopnews) September 19, 2023

Habis kelar persidangan kasus narkoba, #YooAhIn dilempar uang dari oknum tak dikenal



Belum jelas motifnya apa dilempar uang seperti itu pic.twitter.com/OJ2ExKMrD5 — UPDATE KDRAMA NEWS (@infodrakor_id) September 21, 2023

審問結束後，劉亞仁由執法人員一左一右架著出法院，準備搭車時，有民眾突然往劉亞仁身上扔出多張面額1萬韓元、5000韓元、1000韓元的紙幣，且一邊辱罵「給你當保管金」，劉亞仁一臉淡漠沒有反應，倒是有旁人忙著撿錢。

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