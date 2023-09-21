瑞芳昨天發生蜂螫事件，救護人員幫傷者施打腎上腺素。（新北市消防局提供）

新北市瑞芳山區發生群蜂攻擊登山民眾事件，不幸造成2人死亡，新北市動保處人員及捕蜂達人觀察傷者傷口及民眾提供的照片，確認禍首為黃腳虎頭蜂。新北市動保處處長楊淑方提醒，秋季是虎頭蜂是最凶猛的季節，進入或干擾虎頭蜂領域，會造成群蜂圍攻。看見1、2隻警戒蜂圍繞時應速離開，防止群蜂圍攻，若被蜂攻擊應以衣服或手肘保護頭部，快速離開，避免再往山上深入。

楊淑方表示，以昨天瑞芳蜂螫事件為例，民眾如果走的路徑非一般步道，為未開發雜草叢林區，人員必須自行開闢路徑才有辦法前行，就很有可能進入野生動植物棲息區，就要非常注意很有可能虎頭蜂會在此棲息。

動保處呼籲，民眾秋季登山不要到人煙罕至，雜草叢林區，這些區域都很有可能是虎頭蜂覓食棲息點。非得進入山區，也應做好防護措施，包含著淺色系列長袖長褲及帽子，噴灑含DEET防蚊防蜂液，爬山或至郊區，應盡量待在登山步道上活動，切勿離開步道範圍進入叢林或雜草小徑活動，也應避免一群人喧嘩，干擾虎頭蜂。