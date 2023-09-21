新竹市和平路20巷今下午突然出現路面坑洞。（時代力量新竹市黨團提供／王惠慧新竹傳真）

新竹市和平路20巷今下午突然出現路面坑洞，由於一旁有建案正在施工，附近居民十分擔心。市府表示，民間工地施工造成基地旁道路下方自來水管線、瓦斯管線洩漏，連帶造成地層輕微下陷，都發處依《建築法》89條勒令停工，並針對起造人、承造人、監造人各裁罰3萬元，並視後續情況再行論處。

市府表示，今下午13時35分多消防局接獲通報，和平路出現道路地基下陷情形，消防局派員到場後，發現道路明顯傾斜，並伴隨瓦斯異味，隨即通報都發處、工務處、自來水公司、瓦斯公司等單位前來搶修及勘查。

市府說明，現場工地依規有施打預壘樁及擋水樁，工法沒有問題，但疑似為基地內側開挖後，造成基地外側道路內部土壤位移，連帶造成自來水管線破裂，沖刷土壤泥沙後再造成地層下陷、瓦斯管線破裂。

市府已要求建商改善期間，每日需以儀器監測周邊民宅有無傾斜情形，如有民宅開始傾斜情形，應預防性撤離，另已確認自來水破管位置，並完成修復回填，將持續觀察是否還有造成洩漏情形，避免地層再次下陷。

市議員林彥甫表示，昨天半夜有水管破裂，自來水公司今天一早搶修後，下午又造成另一個坑洞，是否為單純水管破裂有待查證，他要求市府先勒令建商停工，要確保相關支撐，才能進行復工，也要求安全檢測頻率從1周2次至每天至少1次，確保居民的安全。

立委邱顯智說，新竹市和平路20巷路面出現大坑洞，而且從昨天到現在路面往建案另一邊傾斜，可能因為是因為水管破裂，水滲出來，但也造成附近住家人心惶惶，就這部分市府已先勒令停工，等到技師會勘確認，再看後續如何處理。