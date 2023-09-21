行政院通過《房屋稅條例》修正草案，推行房屋稅差別稅率2.0，俗稱囤房稅2.0，相較於預告條文，為避免囤房戶透過商辦、信託避稅。財政部在調問內再增訂非住家用房屋作住家使用，授權地方政府訂立差別稅率。

以及房屋為信託財產者，在存續期間，受託人為房屋稅的納稅義務人。財政部舉例，例如甲民眾假意把房屋信託出去，所有權就不在甲之下，不過甲卻是受益人，然後甲把房屋還信託給各個不同的受託人就很有可能規避房屋稅，為了防止此種情況。

未來信託房屋還是要歸戶，而納稅義務人是受託人，同樣案例如果甲有10戶非自住房屋，有8戶房子信託出去，但是甲還是依據10戶非自住房屋計算，但是8戶的稅單會寄給受託人、2戶稅單會寄給甲。

通常信託房屋會找銀行當受託人，銀行通常在信託契約會訂立代為收付的條約，所以信託契約不用重訂，可以向委託人收取。

至於如果是「確定」他益信託，納稅義務人還是為受託人，但是房屋戶數會與受益人合併計算。