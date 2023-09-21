戲劇女神白家綺與丈夫吳東諺又有著「演藝圈高顏值夫妻檔」的美稱，兩人平時忙碌於工作外，也不時在社群上分享生活動態，今(21)日稍早，白家綺在社群上曬出一張與母親同框的美照，讓粉絲看得嗨翻。

白家綺與男星吳東諺結婚後，一家六口生活十分幸福，兩人也時常在社群上分享一家人的生活動態，日前才透露夫妻兩人帶著子女與友人一同出發環島之旅，還因為早上太早起、晚上太晚睡，讓她表示：「體力差點不夠。」

此外，白家綺平時會透過社群，表達對於媽媽的愛，近日並曬出對母親嘟嘴賣萌照，向對方訴說感激的她，今日稍早再度與臉書上更新一張與母親一同穿上泳裝的同框合照，只見畫面中，白家綺身穿黑色泳裝，負責掌鏡，而白母則是身穿白色的兩件式泳裝，兩人都十分火辣。

白家綺在貼文中也一併表示：「前幾天帶媽媽去吃好料，回家又換媽媽煮拿手好菜給我吃。」透露兩人來運動是為了再度吃好料，字句間充滿了逗趣的風格。相關貼文曝光後，也吸引不少網友前來朝聖，除了有不少人大讚兩人的美貌及身材，還有人笑稱：「好像姐妹花呢」、「媽媽看起來好年輕」、「家綺姐妳媽比妳年輕。」