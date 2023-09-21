地震受災屋的客廳地板嚴重傾斜，裂縫深不見底。（蕭嘉蕙攝）

受災房屋經台東縣政府評估列為危樓，應暫時停止使用，須經補強認定後始得使用。（蕭嘉蕙攝）

林姓屋主一家人在地震當下順利逃生，目前住在民間企業搭建的組合屋。（蕭嘉蕙攝）

去年918大地震，造成台東池上鄉大坡村1戶民宅受創嚴重，牆壁裂損、地板傾斜，林姓屋主一家現已搬進民間企業搭建的組合屋，但原有舊屋經縣府評估為危險建築，另有約20戶居民住在水泥修補的災屋內，盼尋安全地點新建家園。

時隔1年，重回台東池上鄉大坡村的受災屋，牆壁上留有超過1拳頭寬的縫隙，幾乎能從屋內直接透穿至屋外，客廳地板不僅嚴重傾斜，裂縫更是深不見底，林姓屋主回顧當時地震情況，依舊歷歷在目。

「到門口用爬的，沒辦法走」，林姓屋主表示，地震左右搖晃幅度約1公尺，從屋內逃跑出來的時候，站都站不穩。

918花蓮大地震，林姓屋主帶著老母親連走帶爬，順利逃出屋外，由於房屋受損嚴重，台東縣政府依災害後危險建築物辦理評估，結果有危險之虞，應暫時停止使用，須經補強認定後始得使用。

池上鄉大坡社區協會理事長林金源表示，地震過後，有的民宅沒有裂但是傾斜，用灌漿修補，勉強居住。林姓屋主則無奈地說，天然災害無法預測，希望未來有機會重建。

台東大坡村約有20戶民宅出現裂縫、傾斜及下陷等情況，居民暫以水泥加固屋宅，居住安全備受威脅，盼求政府單位予以協助，提供一處安全的地點新建家園。