《墨具五色》2.0加入更明確的台詞及肢體表達元素，讓每一個篇章有更具體的敍述。（優人神鼓提供／李欣恬台北傳真）

莊周夢蝶還是蝶夢莊周？優人神鼓成立滿35週年，再度推出經典《墨具五色》2.0，將於本周末開始在台灣巡演。創辦人劉若瑀表示，這次特別埋了一個彩蛋，邀請粉絲和觀眾也能到優人的粉絲專頁上說說自己的「蝴蝶夢」。

藝術總監黃誌群表示，「墨具五色，一墨而多彩，繽紛源於無色。」如同將優人帶回初衷，由最單純的一墨而渲染繽紛，再現優人神鼓最純粹卻也最繽紛的作品。

《墨具五色》在2017年首演，如今再推出，相隔了6年，雖然核心都是以探討老莊超脫世俗生命的哲學智慧，但優人神鼓歷經山上劇場火災與長達3年疫情，劇組與整個世界所面對的是更嚴苛的外在環境條件，也更考驗著我們內心世界的力量。

《墨具五色》2.0加入更明確的台詞及肢體表達元素，讓每一個篇章有更具體的敍述。包括六個篇章〈恍兮惚兮〉、〈大鵬展翅〉、〈庖丁解牛〉、〈鼓盆而歌〉、〈莊周夢蝶〉及〈道隱無名〉，序幕與終章以老子之言傳達「道」的無可言，中間以莊子的四個故事篇章作為串連。

影像設計王奕盛以此作獲得2022年世界劇場設計展專業影像設計奬首奬，將畫家柯淑玲對生命的感悟、體會、思考融入舞台空間中，將流瀉的潑墨彩立體化，創造出表演者與舞台、空間之間的絕妙意境。投影的幻化無常，也正與藝術總監黃誌群、導演劉若瑀的創作理念不謀而合。

演出將於9月22日至24日在台北國家戲劇院、11月25至26日到台中國家歌劇院，12月9日至10日於高雄衛武營國家藝術文化中心登場。