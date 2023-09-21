鎖定亞洲家庭料理習慣，BOSCH推出搭載全新智慧偵測的「8系列紅外線智慧雙吸排油煙機」以吸力再進化的「4系列5D颶風環吸排油煙機」，讓消費者在烹飪過程，有健康的環境。

BOSCH「8系列紅外線智慧雙吸排油煙機」的「攏煙鷗翼設計」關機時會自動收起隱匿至機身。（BOSCH提供／古明弘台北傳真）

「8系列紅外線智慧雙吸排油煙機」排風口採用「上下勁吸科技」，「上進風口」能夠覆蓋更廣的煙霧升騰區，燉煮時較低的油煙，則以距離爐面僅30至40公分的「下進風口」，降低攔截點，在油煙升起時即刻吸淨。結合「攏煙鷗翼設計」開機時機翼自動升起，精準收攏爆炒時擴散的油煙，關機時自動收起隱匿至機身。此外，搭載的「紅外線智慧感測器」，能聰明偵測鍋具熱能自動開關機，無需另外手動操作。

BOSCH「4系列5D颶風環吸排油煙機」，預計10月上市，建議售價4萬2000元。（BOSCH提供／古明弘台北傳真）

除了8系列，BOSCH也推出全新「4系列5D颶風環吸排油煙機」，相較於一般四面環吸設計， 5D颶風環吸排油煙機在中心區域增加「5D核心風道設計」，增加進風面積，下探進風口近距離且在煙霧擴散前快速吸收；專利負壓導流板設計能精準吸附竄流氣體，抓住外擴油煙，以四面口形成風牆，再搭配底部核心強勁風道，創造5D立體維度，將殘餘油煙一網打盡。

至於大家最頭痛的清潔問題，BOSCH在設計中加入「專利加熱自清潔技術」，排油煙機運行20小時後會自動提醒，使用者也能一鍵輕鬆啟動自清潔系統，將馬達內部油汙以加熱方式融化去除，再透過電機轉動將其甩出至油杯。