比漾廣場今年合作實踐大學服裝設計學系，邀請新生代原住民藝術家戴佳錩展現創作。（比漾廣場提供）

永和比漾廣場首度與實踐大學服裝設計學系合作，打造第34回青年藝術家大展，邀請到實踐大學服裝設計學系的新生代原住民藝術家－戴佳錩Losin Howas，分別於1F時尚大道、天空藝廊、連通道與B1美學隧共四區域，以部落感恩祭為靈感所創作的「HOLD．牽」系列作品進行展演，其創作搭配代表豐收的小米、木琴與竹背籃等器物進行展示，將傳統與現代結合，打造秋日豐收大地氛圍。

戴佳錩Losin Howas創作的「HOLD．牽」，以太魯閣族感恩祭為靈感，不僅有各類情感羈絆意涵，也象徵牽引原住民文化傳承的概念，作品以太魯閣族服飾的傳統白、黑、紅三色進行設計，布面印上特別設計的「牽手菱紋」，與部落經典「菱形花紋」這類富有含意的圖紋融入現代服裝設計中，搭配鈴鐺、織帶與串珠等族服元素，打造本次展演作品。

另一方面，比漾廣場各樓層也持續引進新品牌，今年第三季迎來B2僑俐瓷器、B1 Avivi、1F城市光廊、2F Pink、3F SONSY采夏等品牌進駐，增加館內商品豐富度。3F施舒雅美容世界也將於11月進行改裝，是永和店櫃的首度改裝煥新，3F改裝同期，比漾廣場將同步導入日式定食料理餐廳－大戶屋，以全餐期型態提供多元料理，全館餐廳業績占比預估也將逼近25%，施舒雅及大戶屋預計於2024年1月中旬攜手登場。