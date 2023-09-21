進口蛋爭議連環爆，陳吉仲、林聰賢雙雙請辭農業部長及畜產會董座，但引爆爭議的進口商「超思」公司，至今仍未公開露面。而在陳吉仲請辭前夕，親綠的中華民國養雞協會副理事長翁鼎翔拋出「超思秦語喬家人在日本動用關係，拉來一批蛋賣到台灣」的新說法，前立委郭正亮抓漏後寫出合理說法，這批巴西蛋是日本不想買，有人得到消息後去遊說陳吉仲由台灣接手買進，問題關鍵就是「中間的仲介人」到底是誰。

歷史哥今在政論節目《大新聞大爆卦》表示，超思是整起事件的關鍵，但到現在仍不見人影，而也是綠友友之一的中華民國養雞協會副理事長翁鼎翔，在陳吉仲下台前夕發文幫農業部講話，「大家都搞不清楚超思秦語喬（我們蛋農稱為南吳記）為什麼有能力調巴西的蛋，她的家人(最初發文寫女兒，後修改為家人)以前在日本最大雞蛋商社當會長的顧問，長期居住在海外(日本)，也就是新北吳記蛋品（我們蛋農稱為北吳記）吳若儀的堂姊。這些巴西的雞蛋原本是要到日本，當時台灣缺蛋，透過秦語喬家人(女兒)去跟巴西喬，才轉台灣的，應付缺蛋危機。」

歷史哥指出，日本每個月僅進口1300萬顆巴西蛋，全部轉來台灣也不夠用，從農業部3月與超思簽約、4月開始進口、5月底最後一批，兩個月進口8814萬顆，平常只生產1300萬顆，哪來４千多萬顆給台灣？這批巴西蛋根本就不是從日本調蛋，而先前農業專家「linbay好油」林裕紘也有查出雞蛋的廠商和來源很複雜，是從巴西多個不同的州進口，如果翁鼎翔想了很久湊出的說詞屬實，就請吳記蛋品的女兒、請吳小姐出來說清楚。最終的關鍵就是到底是誰把超思推薦給農業部跟畜產會。

同台的前立委郭正亮也爆料，陳吉仲可能也有「擋不住的人」，力量比陳大很多，所以才傳出是某派系立委讓陳不敢得罪，而陳吉仲也自曝玄機說自己不認識超思，加上翁鼎翔在陳吉仲被保住當天寫了臉書，「聽起來很合理，也能幫超思秦語喬洗白，為甚麼不早講？我認為他只講一半的話」。

郭正亮總結出一個可能性更高、且比較合理的說法，日本決定不要這批巴西蛋，想找其他地方銷售，這個消息傳到台灣後有人去遊說陳吉仲說「有一批日本訂購的巴西但可以轉到台灣來」，但實際上就是由台灣接受日本不要的巴西蛋；並不是超思的家人在日本蛋行做助理，去說服老闆給把蛋給台灣，而是日本因為巴西禽流感、用藥殘餘等疑慮，不想要這批蛋，在遊說台灣接受，那台灣因為是日本轉介的就相信不是爛蛋，但是這批蛋有時效性，中間人喬出這批蛋賣到台灣，可能在台灣農業部和日本商社都有賺到錢。

郭正亮也點出，超思是有點實力、也有關係，但脫離行業太久，很難立刻調動出８千８百萬多顆蛋，上述的說法比較像完整的故事，那問題就是「中間的仲介人」到底是誰。