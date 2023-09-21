總獎金300萬元的2023建大輪胎盃21日在台豐球場舉行第2回合賽程，來自礁溪球場的石澄璇交出71桿，與連續兩天打出69桿的泰國選手喬雷達（Chonlada CHAYANUN），以兩回合總桿低於標準桿6桿的138桿並列領先；來自台中球場的陳子涵交出當日最低桿68桿急起直追，以兩回合總桿低於標準桿5桿的139桿，以1桿之差獨居第3，明天最終回合3人將同組爭冠。

本日彰化整天都是多雲舒適的天氣，早上9點還下了一點雨，選手們在非常舒適的天候下盡情發揮，周日將飛往日本備戰日巡資格賽第2關的石澄璇，抓下4隻博蒂、吞下3個柏忌的71桿，前9洞結束時領先桿數一度拉開來到4桿之多，但是轉場後9洞時因鐵桿狀況不佳，導致幾乎都在救球，讓她後9洞交出38桿，退至並居領先。

石澄璇表示：「大概是昨晚沒睡好，打到後9洞時感覺沒力了。明天又排在領先組，希望不要再重複今天的錯誤，先好好睡一覺，不要再出現失誤。」

陳子涵抓6隻博蒂、吞2個柏忌，推桿的力道掌控得很準、只花24推，她說：「今天最開心的是這3年來對我是個魔咒的第18洞，今天終於突破罩門，推進9呎博蒂。整體狀況來說，今天打得很自在。前陣子受腰傷而苦，在此我要特別感謝台中有熊運動科技的女子防護員，這幾個月來對我身體的修復以及提供輔助器材供我使用，讓我能再次站上賽場。明天我將第三度站上建大輪胎盃的領先組，機會又來了，這次我要好好保握住。」