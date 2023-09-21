中央銀行理監事會今天決議不升息，利率「連2凍」，但沒有鬆綁不動產選擇性信用管制；專家指出，央行對房市管制態度仍嚴謹，顯示在央行眼中，房市還在留校察看期，不過在內政部推出青安貸款補助下，預估下半年房市交易會有復甦的跡象。

中央銀行理監事會今天決議不升息，利率連2凍，並維持目前對六大都會區及新竹縣市的選擇性信用管制，即管制六都及新竹縣市第2戶購屋限貸7成，且無寬限期。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨認為，這次央行不升息，應與台灣通膨率已降到2%以下，加上全年經濟成長率可能下調有關，不動產市場表現應非其主要考量；但從央行這次未對房市管控政策鬆手，顯見在央行眼中，房市正在留校察看期。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡分析，央行今年第2季開始停止升息，平均地權條例子法也已啟動2個多月，內政部又推出青安貸款補助，促進買氣回籠，使近期房市略有回暖跡象，但政府健全房市、打擊炒房的主軸不變，後續還有囤房稅整頓投資性購屋，預估房市後續仍以自用、置產等買盤為主。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐則指出，由於央行對六都及新竹縣市仍保留選擇性信用管制，預估今年房市在總統大選結束前，仍將維持「交易量低、推案量低、總價帶低」趨勢，因為政府推出青安貸款補助，研判即便有平均地權條例、總統大選等因素干擾，下半年房市交易仍較上半年有復甦跡象。（編輯：張均懋、潘羿菁）1120921