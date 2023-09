百貨周年慶大戰由台中大遠百今(21日)正式吹響號角,HAPPY GO首波「點點成金」活動同步啟動,今年首度開放全卡友以HAPPY GO App可輕鬆兌換,每200點獲得遠東百貨「100元電子紅利券」,HAPPY GO App再加碼祭出消費滿5000元加贈100點,及新客贈50點優惠,同時節省紙張印製更環保。

而百貨周年慶期間,HAPPY GO Pay也將推出包括點數10倍贈的優惠回饋,為遠東集團旗下各百貨的年度最大檔助攻添買氣。針對Top City台中大遠百周年慶,HAPPY GO首波「點點成金」即日起至10月10日止,點選HAPPY GO App「點數兌換」,即可用HAPPY GO 200點兌換「100元電子紅利券」,期限內消費百貨服飾均可十足抵用,接下來也會依遠東百貨全台各分店周年慶的檔期,規劃不同分店專屬的電子紅利券。

HAPPY GO行銷暨業務事業群執行副總經理李明城表示,近幾年疫情影響帶動消費者的數位化程度大

為提升,包括App的下載、雲端發票綁定,及行動支付工具等在年輕客群和百貨的忠誠客都有極高的

接受度和使用率,據今年上半年統計,使用HAPPY GO Pay卡友的人均消費金額,為一般卡友的5.4倍,透過持續的加碼,期待發揮集團綜效,為百貨鞏固高消費力、高忠誠度和高數位化的「三高」顧客。